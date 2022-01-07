7 متهمات ورجل.. القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة ببغداد

2022/01/07 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مكافحة الإجرام، الجمعة، عن القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة ببغداد.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2022)، انه "بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالفتيات تدار من قبل امرأة في منطقة الكرادة ببغداد".

واضاف البيان انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على ( ٧ ) متهمات ورجل بالجرم المشهود".

واشار البيان الى انه "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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