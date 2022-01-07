بالصور.. تشييع ضحايا “مجزرة جبلة”

2022/01/07 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت محافظة بابل، صباح اليوم الجمعة، تشييع جنائز ضحايا مجزرة جبلة.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إنه شهدت ناحية جبلة، صباح اليوم تشييع جنائز ضحايا المجزرة التي حدثت الاسبوع الماضي.وأضاف ان العشرات من اهالي قرية الرشايد وذوي الضحايا شاركوا في تشييع الضحايا.يذكر ان مجزرة جبلة هي حادثة راح ضحيتها 20 فردا […]

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تشييع ضحايا “مجزرة جبلة” أولاً على ايرث نيوز.

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