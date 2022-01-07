أولوية قصوى لنا.. حزب كردي يؤكد تمسكه بمنصب محافظ كركوك

2022/01/07 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، تمسكه بمنصب محافظ كركوك، مبينا انه يشكل أولوية قصوى له.

وقال عضو الاتحاد الوطني هدايت طاهر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "كركوك تشكل أهمية كبرى للاتحاد الوطني ولايمكن التنازل عن منصب المحافظ فيها".

وأضاف أن "الانتخابات الأخيرة والسابقة أثبتت ثقل الاتحاد الوطني السياسي والانتخابي والشعبي في كركوك، وبالتالي هو الأحق بمنصب المحافظ"، مشيرا الى ان "الاتحاد يعتبر منصب محافظ كركوك أولوية قصوى له".

وكشفت مصادر سياسية في وقت سابق، عن اشتراط الحزب الديمقراطي تنازل الاتحاد الوطني عن منصب محافظ كركوك مقابل موافقته على إعطاء منصب رئاسة الجمهورية للوطني الكردستاني.

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