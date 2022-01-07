القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في الكرادة

2022/01/07 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

القت مكافحة الاتجار بالبشر في بغداد، اليوم الجمعة، القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة ببغداد وقال بيان لمكافحة الاجرام، تلقته (بغداد اليوم)، ان "معلومات قادت مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالفتيات تدار من قبل امرأة في منطقة الكرادة ببغداد".

واوضح، انه " تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على ( ٧ ) متهمات ورجل بالجرم المشهود".

واضاف "تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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