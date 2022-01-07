رغم تفشي أوميكرون.. إسرائيل ترفع حظر السفر الدولي

2022/01/07 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت إسرائيل حدودها مجددا أمام المسافرين الأجانب بعد انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى بعد أن وجدت السلطات الصحية أن حظر السفر الدولي لم يبطء في تفشي السلالة الجديدة، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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