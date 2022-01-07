توجه حكومي لتأسيس مدينة صناعية في كل محافظة

2022/01/07 | 11:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، توقيع عقد تطوير لإنشاء مدينة صناعية في كربلاء المقدسة من شأنه توفير 5 آلاف فرصة عمل، ضمن توجه حكومي لإنشاء مدن مماثلة في كل محافظة.وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة، لوزارة الصناعة والمعادن، حامد عواد محمد، في تصريح صحفي، إنه “بعد تفعيل هيئة المدن الصناعية استطاعت الهيئة […]

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