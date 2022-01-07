ضربة موجعة للمنتخب العراقي

2022/01/07 | 11:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت الفحوصات التي أجراها الجهاز

الطبي لنادي الشرطة العراقي إصابة

اللاعب محمد قاسم بتمزق في العضلة

الرباعية الأمامية للقدم اليسرى، ما

يستدعي خضوعه لراحة قد تستغرق 3 أسابيع.





وذكر النادي في بيان أن

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