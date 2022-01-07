صورة لسمكة قرش أبيض عملاق تثير اهتماماً واسعاً.. بسبب ندبة غامضة ومخيفة

2022/01/07 | 11:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2019، كان جليل نَجَفوف، وهو عاشق لأسماك القرش، ومُحافظ على البيئة، وصانع أفلام، يستكشف ساحل المكسيك مع بعض الأصدقاء.ورصدت المجموعة سمكة قرش بيضاء كبيرة بالقرب من قاربهم ذات علامة غامضة لعضّة ضخمة.

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