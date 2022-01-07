أزمة النظام الاقتصادي العالمي أزمة أخلاقية قبل أن تكون أزمة اقتصادية - مصطفى العبد الله الكفري

2022/01/07 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_العبد_الله_الكفري أزمة النظام الاقتصادي العالمي أزمة أخلاقيةقبل أن تكون أزمة اقتصاديةتحتل الأزمة الدورية مركز الصدارة بين الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وخاصة النظام الاقتصادي الرأسمالي.



وتقوم الأزمة الدورية بوظيفة المسوّي " للاختلالات الاقتصادية العامة بمعناها الواسع: الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك، الاختلال بين فرعي الإنتاج الأول والثاني وعدم التناسب بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني ......





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