بلا تأجيل ... تربية كردستان تعلن عن موعد الامتحانات الفصلية- عاجل

2022/01/07 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستاناعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، ان الامتحانات الفصلية في المدارس في الإقليم ستبدأ يوم العاشر من الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان سامان سيولي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "الامتحانات ستكون يوم الاثنين المقبل ولايوجد تأجيل بسبب ظهور إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون".واشار الى "اجراءات رقابية مشددة منها فرض ارتداء الكمامات وتعقيم المدارس والتباعد الاجتماعي خلال أداء الامتحانات وتحميل المشرفين وإدارات المدارس أي تقصير بهذا الموضوع".

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