وفاة عاملين بحادث في مشروع ملعب الميناء

2022/01/07 | 11:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عبرت وزارة الشباب والرياضة عن حُزنها واسفها الكبيرين للحادث الذي أودى بحياة اثنين من العاملين بمشروع ملعب الميناء الاولمبي في محافظة البصرة ، والذي تنفذه شركة انوار سورى للمقاولات، بعد انهيار رافعة وسقوطهما اثناء أعمال الحدادة للمسقف الحديدي للملعب.وقال معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة […]

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