الداخلية تعلن القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في بغداد

2022/01/07 | 11:19 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مكافحة الإجرام، عن القبض على شبكة للمتاجرة بالفتيات في منطقة الكرادة ببغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/ الرصافة عن وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بالفتيات تدار من قبل امرأة في منطقة الكرادة ببغداد".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على (7) متهمات ورجل بالجرم المشهود".

وأشار البيان إلى أنه "تم عرض أوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق أحكام المادة 234 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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