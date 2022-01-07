خبير قانوني: جلسة البرلمان الأولى لايمكن ان تبقى مفتوحة

2022/01/07 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، ان الجلسة الأولى للبرلمان لايمكن ان تبقى مفتوحة، لافتا الى إمكانية تأجيل الجلسة وليس تركها مفتوحة.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الجلسة المفتوحة فتعقد ابتداءً وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني […]

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