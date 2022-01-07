محليا.. تعرف على اسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم

2022/01/07 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار سجلت 148.000 دينار لكل 100 دولار.وأضاف، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.ع.ع

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