بايدن يرشح جنرالاً جديداً لتولي منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

2022/01/07 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجنرال في الجيش مايكل إريك كوريلا لمنصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.

ووفقا للمعلومات فإن الجنرال كوريلا يتمتع بخبرة واسعة في حربي العراق وأفغانستان، وهو مرشح خلفاً للجنرال فرانك ماكنزي، الذي تولى قيادة القيادة المركزية منذ أوائل عام 2019، والذي من المقرر أن تنتهي فترة خدمته في ربيع هذا العام.

وكوريلا هو قائد الفيلق الثامن عشر الجوي بالجيش في فورت براغ، وهو حائز على ثلاثة نجوم وسيحصل على نجمه الرابع برتبة جنرال إذا تم تعيينه في المنصب الجديد.

وكان كوريلا قد أصيب بجروح خطيرة في العراق العام 2005، وشغل سابقاً منصب رئيس أركان الجنرال جوزيف فوتيل، الذي قاد القيادة المركزية خلال إدارتي باراك أوباما ودونالد ترامب.

وأثناء إدارة أوباما، شغل كوريلا أيضا منصب مساعد القائد العام ومدير العمليات في قيادة العمليات الخاصة المشتركة والمتخصصة في جهود مكافحة الإرهاب التي يقوم بها الجيش الأمريكي.

المصدر: CNN

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