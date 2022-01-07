البتكوين تسجل أكبر تراجع منذ سبتمبر

2022/01/07 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت العملة المشفرة بتكوين انخفاضها أسابيع من الانخفاض، حيث هوى سعرها إلى نحو 41 ألف دولار، الجمعة، وهي مستويات لم تصل لها منذ سبتمبر.

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