السعودية.. تحقيق حول شكوى أشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء

2022/01/07 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت صحة القصيم الخميس بياناً صحفياً عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر" حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

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