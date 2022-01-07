2022/01/07 | 11:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي : في الثمانينات كان لدينا خبراء من الصين والروس والفرنسيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SF0URSEVXOg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي : في الثمانينات كان لدينا خبراء من الصين والروس والفرنسيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي : في الثمانينات كان لدينا خبراء من الصين والروس والفرنسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).