إشبيلية يلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس إسبانيا

2022/01/07 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حجز نادي إشبيلية مكانه في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه ريال سرقسطة بهدفين دون رد، أمس الخميس.وأحرز ثنائية الفريق الأندلسي، المدافع الفرنسي الدولي جول كونديه، والمهاجم الإسباني رافا مير، في الدقيقتين 31 و69.وفي مباريات أخرى، حقق سبورتينغ خيخون، من الدرجة الثانية، المفاجأة بفوزه على فياريال […]

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