فنانون سنغاليون يجدون “الحرية” في شعر “سْلام”

2022/01/07 | 11:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 29 تشرين الاول/أكتوبر 2021 لحاضرين في بيت الثقافة في ميدينا في السنغال يصفقون لمؤدي شعر “سْلام” © ا ف ب كارمن عبدالعلي دكار (أ ف ب) – تخطو ديلامينو ثيلا بثقة على خشبة مسرح في حي سكانه من الطبقة العاملة في العاصمة السنغالية دكار الساحلية، لإلقاء أبيات من الشعر […]

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