عالية نصيف تطالب من وزير الصحة ومحافظ بغداد للضغط على احدى الشركات لانجاز مستشفى حكومي يخدم مناطق الحرية والكاظمية

2022/01/07 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف محافظ بغداد

ووزير الصحة بالضغط على الشركة المنفذة

لإكمال مستشفى الحرية الذي من شأنه ان

يخدم منطقتي الحرية والكاظمية والمناطق

المحيطة بهما.

وقالت في بيان اليوم :" إن اكمال مس

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