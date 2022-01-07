الكاظمي يزور مرقد الإمام علي في النجف الاشرف(مصور)

2022/01/07 | 11:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

فجر الجمعة، مرقد الإمام علي، فيما

إلتقى عدد من المواطنين خلال جولته في

محافظة النجف.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة

الوزراء، مجموعة صورة لجولة الكاظمي في

النجف،

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