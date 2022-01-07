اللجنة الدولية تقرر حظر مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بكين

2022/01/07 | 11:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت كوريا الشمالية، الجمعة، إنها ستغيب عن الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة الشهر المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا و"تحركات قوى معادية"، وذلك بعد أن حظرت اللجنة الأولمبية الدولية بالفعل مشاركة ذلك البلد الآسيوي في الألعاب الشتوية.

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وفي سبتمبر، علقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية كوريا الشمالية حتى عام 2022 لرفضها إرسال فريق إلى دورة الألعاب الصيفية بطوكيو، متعللة بالجائحة.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في ذلك الوقت إنه لا يزال من الممكن قبول الرياضيين الفرديين من كوريا الشمالية الذين يتأهلون للمنافسة في بكين، ولكن دون وجود أي تفاصيل بشأن حدوث ذلك.

وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الجمعة، إن لجنتها الأولمبية ووزارة الرياضة بعثتا برسالة إلى نظرائهما الصينيين لإخطار آخر حليف رئيسي لها وداعمها الاقتصادي رسميًا بأنه لا يمكنها حضور الأولمبياد الذي تبدأ فعالياته في 4 فبراير.

وقالت الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية: "لن نتمكن من المشاركة في الأولمبياد بسبب تحركات القوى المعادية والجائحة العالمية".

ولم يوضح بيان وكالة الأنباء المركزية الكورية ما هي القوى المعادية، لكن تشيونغ سيونغ تشانغ، المحلل في معهد سيجونغ الخاص في كوريا الجنوبية، قال إنهم يشيرون على الأرجح إلى اللجنة الأولمبية الدولية، أو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، التي تعتقد كوريا الشمالية أنها وراء تعليق اللجنة الأولمبية الدولية لعضويتها.

وعلى الرغم من قرار اللجنة الأولمبية الدولية، لا يزال هناك أمل في سول وأماكن أخرى في أن تكون الألعاب بمثابة مكان للمصالحة بين الكوريتين المتنافستين بدعم من اللجنة الأولمبية الدولية.



في دورة الألعاب الشتوية 2018 التي أقيمت في بيونغتشانغ، كوريا الجنوبية، سار رياضيون من الدولتين المتنافستين معًا في حفل الافتتاح وشكلوا فريقًا واحدًا في لعبة هوكي الجليد للسيدات.

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