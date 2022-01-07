ضحايا حادثة جبلة في بابل يوارون الثرى إلى مثواهم الاخير (صور- فيديو)- عاجل

2022/01/07 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

شيع المئات من اهالي ناحية جبلة بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، ضحايا الحادثة الدموية قبل ان يوارون الثرى إلى مثواهم الأخير.

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