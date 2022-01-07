تربية كردستان تحدد موعد الامتحانات الفصلية

2022/01/07 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الجمعة، العاشر من الشهر الحالي، موعداً للامتحانات الفصلية في المدارس.وذكرت الوزارة في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “الامتحانات ستكون يوم الاثنين المقبل ولا يوجد تأجيل بسبب ظهور إصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا”.وشددت تربية كردستان، على “الاجراءات الوقائية ومنها إرتداء …

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