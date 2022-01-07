تفاصيل حدوث هزتين أرضيتين في البصرة

2022/01/07 | 11:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تفاصيل حدوث هزتين أرضيتين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.وأوضحت الهيئة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الهزة الأولى سجلت في تمام الساعة 9:40:50 بالتوقيت المحلي، مساء الخميس، وبلغت قوتها (4) درجة حيث تبعد (13) كم شمال غرب الشعيبة و(19) كم في منطقة …

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