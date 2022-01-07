2022/01/07 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، العثور على كدس عتاد تابع لداعش في محافظة الانبار.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الانبار وقوة من الجيش تم العثور كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش يحتوي (٣١٠) حاوية عتاد عيار 14.5 مقاومة طائرات في منطقة الشاعي وادي دمامة في الرطبة بمحافظة الانبار ".

واضافت انه "تم استلام الكدس من قبل الهندسة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة لغرض المعالجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على كدس عتاد تابع لداعش في الانبار (صور)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على كدس عتاد تابع لداعش في الانبار (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).