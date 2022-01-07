شرب ورقص وسجائر إلكترونية.. هكذا أقام مؤثرون كنديون حفلة على متن طائرة وشركات طيران ترفض إعادتهم

2022/01/07 | 11:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت مقاطع فيديو مجموعة من الأشخاص يرقصون ويشربون ويدخنون السجائر الإلكترونية بدون كمامات على متن رحلة متجهة من كندا إلى المكسيك.

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