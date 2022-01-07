كازخستان.. قتلى وإصابات مع استمرار الاشتباكات بين المحتجين والأمن

2022/01/07 | 11:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الاشتباكات بين قوات الأمن في كازاخستان ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج ضد الحكومة لليوم الرابع على التوالي، وسط الإعلان عن سقوط ضحايا واصابات من كلا الجانبين.

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