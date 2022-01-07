الإعلام الأمني: ضبط كدس للعتاد في الانبار

2022/01/07 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الجمعة، عن ضبط كدسا للعتاد من مخلفات عصابات داعش الارهابية في الانبار.وقالت الخلية في بيانن ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الانبار وقوة من الجيش تم العثور كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش يحتوي (٣١٠) حاوية عتاد عيار […]

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