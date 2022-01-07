سياسيون: لسنا بحاجة التواجد الأميركي .. مافعلته الحكومة مجرد تغيير عناوين

2022/01/07 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية، ان القوات الأمنية ليست بحاجة الى تواجد أميركي على ارض العراق، لافتة الى ان البرلمان قال كلمته برفض الوجود الأجنبي، في حين ماحدث مجرد تغيير في عنوان التواجد.وقال عضو كتلة صادقون احمد علي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب بدورته السابقة قرر انهاء الوجود الأجنبي داخل العراق، التنفيذ […]

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