اية الله المدرسي يتحدث عن خروج الامريكان وحلفائهم من العراق ويدعو لرسم خارطة طريق لبناء البلد

2022/01/07 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا آية الله السيد محمد تقي المدرسي

الشعب العراقي وخصوصاً النخب الى رسم

خارطة طريق للحكومة القادمة لبناء

مستقبل العراق خصوصاً بعد خروج قوات

الإحتلال من البلد.

وقال المدرسي خلال كلمته الإسبوعية

الم

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