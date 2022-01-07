التيار الصدري يعقد اجتماعاً في مقر الهيئة السياسية استعداداً لجلسة البرلمان الأولى

2022/01/07 | 12:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن إعلام التيار الصدري، الجمعة، أن الهيئة السياسية للتيار ستعد اجتماعاً هاماً اليوم للتهيئة لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

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وذكر أعلام التيار في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2022)، انه "يعقد اليوم في الساعة الثانية ظهرا في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري اجتماعا مهما بحضور قوى سياسية للتهيئة لانعقاد جلسة مجلس النواب".

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