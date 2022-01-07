رئيس كازاخستان يؤكد إعادة النظام الدستوري بعد مهاجمة عاصمة بلاده من عشرين ألف مجرم

2022/01/07 | 12:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيارات محترقة في مرآب في ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان في 06 كانون الثاني/يناير 2022 © اف ب الكسندر بوغدانوف الماتي (كازاخستان) (أ ف ب) – أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الجمعة إعادة النظام الدستوري “إلى حد كبير” في هذا البلد بعد أيام من اضطرابات وأعمال شغب غير مسبوقة.وتهز أكبر دولة في […]

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