2022/01/07 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الجمعة، دخول المحافظة مرحلة اختفاء الخط الأخضر في ظاهرة بيئية نادرة لم تألفها المحافظة منذ 100 عام.

وقال رئيس الاتحاد المحلي رعد مغامس في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان " ديالى لن تشهد الخط الاخضر في ربيع هذا العام في اشارة منه الى حقول الحنطة المترامية بسبب قرار منع الزراعة نتيجة ازمة الجفاف".

وأضاف ان "ربيع 2022 سيكون حالة بيئية نادرة جدا تحدث لاول مرة على الاقل ضمن 100 سنة الأخيرة"، مشيرا الى ان "مساحة الخط الاخضر تصل الى نصف مليون دونم وخلو الاراضي من حقول الحنطة تعني ازمة اقتصادية ومعيشية تداهم منازل من 3-5 الاف مزارع في وقت واحد وربما اكثر".

وأفاد مغامس ان "الحنطة تصل 50% من ايرادات الفلاحين والبعض منهم 100% خاصة في حوض حمرين والعظيم ومناطق أخرى"، لافتا الى ان "التقارير الموجودة حاليا حول ازمة المياه في ديالى مقلقة جدا والقادم ربما اسوء بكثير".وأشار الى "ضرورة التحرك مبكرا لتفادي خسارة اكبر وتتمثل بهلاك ما تبقى من البساتين التي تمثل اخر ما تبقى للمزارعين في قطاع الزراعة وخسارتها ستشكل كارثة صعبة تعويضها في فترة وجيزة".

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