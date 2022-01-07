الإعلام الأمني: ضبط مخبأ عتاد للإرهابيين في الأنبار

2022/01/07 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط مخبأ عتاد للإرهابيين في الأنبار.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الانبار وقوة من الجيش تم العثور كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش يحتوي (310) حاوية عتاد عيار 14.5 مقاومة طائرات في منطقة الشاعي وادي دمامة في الرطبة بمحافظة الانبار".

واشار الى انه "تم استلام الكدس من قبل الهندسة العسكرية لقيادة عمليات الجزيرة لغرض المعالجة".

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