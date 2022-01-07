2022/01/07 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات..وفد مشترك من الحزبين الكرديين يصل بغداد للتفاوض بشأن “تشكيل الحكومة”

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وفد مشترك من الحزبين الكرديين يصل بغداد للتفاوض بشأن “تشكيل الحكومة” أولاً على ايرث نيوز.

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