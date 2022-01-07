الاتحاد الآسيوي يحرم الأندية الإيرانية من المشاركة في دوري الأبطال

2022/01/07 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة قرر الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، حرمان ثلاثة أندية إيرانية من المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الجديد.وذكر الاتحاد في بيان ترجمته وكالة/ المعلومة/ ان “الاتحاد الآسيوي قرر حرمان الاندية الايرانية بيرسيبوليس واستقلال وجول جوهر سيرجان من المشاركة في دوري الابطال”.واوضح ان “سبب الحرمان جاء لعدم استفاء شروط […]

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