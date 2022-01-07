كاغنز: أميركا ستستمر في التنسيق مع شعب العراق وكردستان

2022/01/07 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث السابق باسم القوات الأميركية في العراق وسوريا، مايلز كاغنز، أن أميركا ستستمر في التنسيق مع شعب العراق، وكردستان، وشمال شرق سوريا لغرض التأكد من بقاء داعش مهزوماً،

وأكد كاغنز أن منذ بدء العمليات ضد داعش في 2014، كان الدور الرئيس لقوات أميركا والتحالف هو تقديم المشورة، ومع تغيير مهامها من قتالية إلى تقديم المشورة والتدريب، فإن الشراكة باقية بين الولايات المتحدة والعراق، مضيفا أنه ليس هناك أي إشارة إلى حدوث انسحاب مفاجئ أو سريع في العراق كالذي حدث في أفغانستان

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