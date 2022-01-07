فرنسا: حادث رالي داكار في السعودية قد يكون هجوما إرهابيا

2022/01/07 | 12:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الجمعة، إن الانفجار الذي وقع بسيارة فرنسية شاركت في رالي دكار للسيارات بالسعودية ربما كان هجوما إرهابيا.

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