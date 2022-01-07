الكشف عن النظام الغذائي الأفضل لعام 2022.. ما هو؟

2022/01/07 | 12:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة انتصارات النظام الغذائي المتوسّطي لم تتوقف.وها هو يحتل المرتبة الأولى، للسنة الخامسة على التوالي، في إطار السباق السنوي لأفضل الأنظمة الغذائية، بحسب التصنيفات التي أعلنتها شركة "يو.إس: نيوز أند وورلد ريبورت"، الثلاثاء.

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