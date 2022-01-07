2022/01/07 | 12:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن نوفاك ديوكوفيتش "يعامل كسجين" من قبل السلطات الأسترالية قالت والدته، ديانا ديوكوفيتش، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في بلغراد يوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (والدة نوفاك ديوكوفيتش بعد إلغاء تأشيرته: إنه يعامل كسجين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (والدة نوفاك ديوكوفيتش بعد إلغاء تأشيرته: إنه يعامل كسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).