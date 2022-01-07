القوات الامريكية تستعين بأجهزة رصد حديثة اثر تكرار الهجمات على قاعدة عين الاسد

2022/01/07 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..افاد مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامريكية استعانت بأجهزة رصد عالية الدقة اثر تكرار الهجمات الصاروخية على قاعدة عين الاسد غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، […]

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