2022/01/07 | 12:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، انها تتابع الموقف الوبائي اليومي وعلى إثره سترفع توصياتها للجنة الصحة والسلامة العليا، فيما بينت أن الحديث عن عودة التعليم الالكتروني وحظر التجوال هو من اختصاص اللجنة العيا، لكن الحديث عن هذه الأمور سابق لأوانه.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، لوكالة “ايرث نيوز”، ان […]

ظهرت المقالة بعد دخول أوميكرون..



ما موقف الصحة من العودة للحظر الشامل والتعليم الإلكتروني؟ أولاً على ايرث نيوز.

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