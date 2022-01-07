لاعب دولي يبتعد عن الكرة ويتجه إلى الحشيش

2022/01/07 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قرر اللاعب الاسترالي الدولي السابق مارك بريشيانو، الابتعاد عن مرة القدم بعد مسيرة دولية واحترافية حافلة.وقرر بريشيانو الابتعاد عن مجال كرة القدم و العمل في زراعة الماريجوانا أو الحشيش غير المخدر لأسباب طبية.وقال بريشيانو في تصريحات لوسائل اعلام استرالية “أعمل أيضا في مجال العقار لكني افتي كل وقتي لأجل صناعة الماريجوانا […]

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