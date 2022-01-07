الاستخبارات تضبط كدساً للعتاد في الأنبار

2022/01/07 | 12:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، كدساً للعتاد في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتعاون مع شرطة الانبار وقوة من الجيش، تم العثور كدس عتاد من مخلفات عصابات داعش يحتوي 310 حاوية عتاد عيار …

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