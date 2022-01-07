بعد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد.. هل سيعود الإقليم لقرار حظر التجول ؟ - عاجل

2022/01/07 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان آسو محمد أمين، الجمعة، أن الحديث عن إغلاق الطرق وحظر التجول مايزال مبكرا.وقال محمد أمين في حديث لبغداد اليوم إنه "بعد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد سنقوم برفع حالة التأهب والتشديد على القادمين من الخارج، ومن المحافظات العراقية الأخرى".وأضاف أن "قرار حظر التجول أو غلق المطارات والطرق من أختصاص اللجنة العليا، لكن الوضع مايزال تحت السيطرة، والأهم هو زيادة الإقبال على اللقاح والاهتمام بالإجراءات الوقائية، لآن هنالك تراخيا من قبل المواطنين خلال الأيام والفترة الماضية".

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