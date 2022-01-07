2022/01/07 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يعتزم وفد كردي من الحزبين الحاكمين زيارة العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، من اجل التفاوض فيما يخص تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "وفداً كردياً يضم كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكرستاني يزور العاصمة بغداد للتفاوض مع القوى السياسية الاخرى حول تشكيل الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كردي "موحد" يزور بغداد.. تعرف على التفاصيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كردي "موحد" يزور بغداد.. تعرف على التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).