التيار الصدري يعقد اجتماعا هاما تحضيراً لانعقاد جلسة مجلس النواب

2022/01/07 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن التحضير لاجتماع هام للتيار الصدري تحضيراً لانعقاد جلسة مجلس النواب.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "سيعقد اليوم في الساعة الثانية ظهرا في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري اجتماعا مهما بحضور قوى سياسية للتهيئة لانعقاد جلسة مجلس النواب".

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