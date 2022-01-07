2022/01/07 | 12:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل 30 هزة أرضية خلال الشهر الماضي، منها 16 داخل العراق و14 داخل ايران قرب الحدود العراقية.وقالت الوزارة في باين صحفي تلقته ايرث نيوز إن “الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أصدرت التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر كانون الأول 2021”.[…]

ظهرت المقالة خلال الشهر الماضي..



تسجيل 16 هزة أرضية داخل العراق أولاً على ايرث نيوز.

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